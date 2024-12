Proseguono gli incontri degli Amministratori locali nelle frazioni del Comune di Casalgrande

Proseguono anche questa settimana gli incontri nelle frazioni del Comune di Casalgrande in vista delle elezioni dei Consigli di Frazione programmate per il 26 di gennaio.

Incontri che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo dei Consigli, raccogliere le candidature per le liste e per ricoprire il ruolo di presidente e scrutatore ai seggi, e, più in generale, un’occasione di confronto tra gli Amministratori locali ed i cittadini su temi e criticità delle varie frazioni.

Il calendario prevede:

domani, martedì 17 dicembre, alle 20.45 alla Sala Espositiva ‘Gino Strada’, l’incontro rivolto ai cittadini di Casalgrande e della frazione di Casalgrande alto.

Mercoledì 18 dicembre, alle 20.45, alla Sala Parrocchiale di Villalunga, l’incontro rivolto ai cittadini della frazione di Villalunga

Giovedì 19 dicembre, alle 20.45, alla Sala Civica Parco Liofante di Salvaterra, l’incontro rivolto ai cittadini della locale frazione.

Gli argomenti oggetto degli incontri saranno:

Compiti dei consigli di frazione e dei consiglieri

Raccolta di ulteriori candidature

Politiche abitative

Problemi delle frazioni

Varie ed eventuali

Gli incontri sono pubblici e aperti a tutta la cittadinanza