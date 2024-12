Furti di rame nei cimiteri, uomo fermato dai carabinieri a San Polo d’Enza

Si trovava a bordo della propria autovettura, segnalata quale veicolo in uso a soggetti autori di furti di rame presso un cimitero del parmense, quando una pattuglia dei carabinieri di San Polo d’Enza, durante un servizio di controllo alla circolazione sulla SP513R nel tratto denominato via XXIV Maggio, procedeva a fermare il veicolo, notato sopraggiungere dalla provincia di Parma in direzione San Polo d’Enza.

Alla richiesta dei documenti, il conducente dichiarava di esserne sprovvisto fornendo a voce le proprie generalità, oltre a riferire di non essere titolare di patente di guida. Nel corso degli accertamenti il veicolo risultava essere privo di assicurazione e revisione, motivo per cui si procedeva al sequestro amministrativo del veicolo. A seguito di ulteriori controlli, all’interno dell’autovettura venivano rinvenuti attrezzi da scasso costituiti da un palanchino in acciaio della lunghezza totale di cm. 60 e due chiavi d’acciaio per caloriferi, di cui l’interessato non riusciva a giustificare il possesso. Oggetti che venivano sequestrati.

Con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi e/o grimaldelli, i carabinieri hanno così denunciato alla Procura di Reggio un 54enne residente a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.