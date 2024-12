Domani al Museo della Bilancia, scambio degli auguri e presentazione di una nuova bilancia

Scambio degli auguri e presentazione di un nuovo strumento di pesatura domani, martedì 17 dicembre, al Museo della Bilancia. Alla presenza della Sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti e dell’Associazione Libra 93, il Direttore Maurizio Salvarani e tutto lo staff del Museo accoglieranno dalle 17.30 le persone che vorranno unirsi al brindisi augurale e conoscere la bilancia che si aggiunge alla collezione, donata da Italkappa Logistics.

Si tratta di una bilancia da banco, caratterizzata da piatti con bordi ribassati, pregiato piano in marmo nero Portoro, tre pareti in vetro dipinto nero, rosso e oro e piedini raffiguranti il busto di Mercurio, dio del commercio e dei viaggiatori, riconoscibile dai suoi attributi tipici, il copricapo alato (il petaso) e sul retro il caduceo (un bastone con due serpenti attorcigliati). La tipologia dei piatti e la portata (5 kg) inducono a pensare che venisse utilizzata in una drogheria, sul giogo interno e sui piatti è presente il marchio di fabbrica del costruttore, che corrisponde a Emanuele Maroni di Milano, mentre sui piatti è presente anche il nome dell’azienda guidata da Maroni, ovvero la Premiata Bilanceria Milanese, ancora attiva nel 1946.

L’iniziativa è ad ingresso libero e gratuito.