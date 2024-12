Auto fuori strada, due feriti a Correggio

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 9:00 in via della Libertà a San Martino Piccolo di Correggio. Un’autovettura è uscita dalla sede stradale impattando contro il muretto di un accesso carraio. Due le persone coinvolte. Il passeggero, 30enne, è stato liberato dai Vigili del Fuoco, sul posto con squadre da Carpi e da Guastalla, ed elitrasportato all’ospedale di Parma in codice di massima gravità. Ferite meno gravita per una donna, pure lei 30enne, trasportata al Santa Maria di Reggio. Sul posto, oltre all’elisoccorso, due ambulanze e automedica di Correggio. Pere i rilievi è intervenuta la Polizia locale.