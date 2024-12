Arriva a Bologna Vertigine, un’opera immersiva firmata Bologna Festival per celebrare il Natale insieme alla città

Si intitola Vertigine il nuovo regalo di Bologna Festival e Illumia alla città di Bologna per celebrare il Natale. Dopo il successo degli spettacoli passati, come il suggestivo Drone Show che ha illuminato i cieli di Bologna lo scorso anno davanti a 50.000 persone e il Requiem diretto dal Maestro Riccardo Muti nel 2022, Bologna Festival propone per il 2024 un’opera di enorme proporzione che trasformerà il Crescentone, un luogo simbolo di Bologna, ricco di storia e tradizione, in un’esperienza sorprendente e immersiva.

Dal 19 al 21 dicembre, Piazza Maggiore accoglierà questa straordinaria proposta artistica, che inviterà il pubblico a muoversi liberamente nello spazio, esplorando e lasciandosi guidare dalle suggestive immagini e dalla musica avvolgente. Camminare sulla superficie del Crescentone non sarà solo un atto fisico, ma un’esperienza simbolica che condurrà lo spettatore a confrontarsi con la profondità e le vertigini dell’esistenza. Uno spettacolo da vivere a passo lento e con occhi nuovi, per riscoprire il legame tra arte ed emozione nella magia del Natale.

L’evento, promosso da Bologna Festival, è sponsorizzato da Illumia e realizzato in collaborazione con il Comune di Bologna e offrirà un’esperienza emotiva unica e irripetibile. Ogni serata ospiterà più spettacoli, con orari dedicati, e sarà a libero

accesso senza necessità di prenotazione.

Dettagli e maggiori informazioni su www.bolognafestival.it/vertigine

L’opera nasce da un’idea artistica di Maddalena da Lisca ed è realizzata in collaborazione con Marino Capitanio, multimedia artist, sulle musiche di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach.

In particolare, la serata del 19 dicembre sarà arricchita dalla presenza dell’Orchestra dell’Accademia Bizantina, con la partecipazione del Coro della Cappella Musicale di S. Petronio, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più speciale e suggestivo.

«Bologna Festival allarga ancora i suoi orizzonti e, grazie al prezioso supporto di Illumia, porta avanti una sperimentazione continua, creando progetti artistici capaci di coinvolgere il pubblico in modo nuovo e sorprendente. Con Vertigine, il Crescentone, uno dei luoghi iconici della nostra città, diventa per pochi giorni una gigantesca opera d’arte in movimento, ove le musiche universali di Bach e Vivaldi accompagneranno lo scorrere delle immagini. Ancora una volta un’operazione nuova e sfidante per la grandiosità dell’impianto e per l’inedita progettazione artistica» ha dichiarato Maddalena da Lisca, Sovrintendente e Direttore Artistico di Bologna Festival.

«Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Bologna Festival e di sponsorizzare questo progetto che celebra la città di Bologna con un’esperienza unica e immersiva. Vertigine rappresenta un invito a guardare dentro la profondità della realtà, l’anno scorso lo sguardo era verso il cielo, quest’anno sarà verso la terra, mantenendo però la stessa curiosità nello stare davanti al mistero che c’è in ogni cosa. Ci è piaciuta questa suggestione e questo cambiamento. D’altra parte, a Natale si festeggia la venuta del cielo sulla terra» ha commentato Marco Bernardi, Presidente di Illumia.

«È con grande piacere che Bologna ospita l’evento Vertigine, un’esperienza immersiva che trasforma Piazza Maggiore in un palcoscenico di emozioni e riflessioni. Siamo entusiasti di offrire a tutti i cittadini e ai visitatori l’opportunità di vivere questa meraviglia visiva e sonora, un momento di connessione con la bellezza e la complessità della vita. Invito tutti a partecipare e lasciarsi trasportare da questa esperienza unica, che promette di essere un viaggio indimenticabile nel cuore di Bologna» ha concluso Matteo Lepore, Sindaco di Bologna.