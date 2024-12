A Mirandola torna il “Christmas Swap Party”

Nell’ambito del progetto “Mani per creare, idee per cambiare” del CEAS La Raganella, Mani Tese e della Sartoria Circolare Manigolde torna lo Swap Party Natalizio, in collaborazione con il “Comitato Genitori” della Scuola media “Montanari” di Mirandola.

Una seconda edizione che vede il coinvolgimento di tutte le sezioni dell’Istituto, in un percorso di approfondimento sul tema della moda sostenibile e del “Cambia Moda”: una campagna realizzata da Mani Tese a livello nazionale, sul tema della “fast fashion”, dell’inquinamento nel campo della moda e della violazione dei diritti umani per condizioni di sfruttamento nei Paesi del sud del mondo.

Lo Swap Party (dall’inglese “baratto”) sarà l’occasione per gli studenti delle classi prime, seconde e terze, di portare un numero massimo di n°3 capi d’abbigliamento inutilizzati (puliti e in buono stato), per poi scambiarli con quelli dei compagni e amici. Un buon motivo per rinnovare il proprio guardaroba in modo sostenibile, cogliendo l’occasione per realizzare un regalo di Natale “diverso dal solito”. Il punto scambio sarà allestito presso l’atrio della scuola giovedì 19 dicembre dalle 15 alle 17.30.

Obiettivi del progetto:

promuovere l’etica delle “ 4R ” della moda sostenibile: Riciclare, Ricucire, Ritagliare, Reinventare;

” della moda sostenibile: Riciclare, Ricucire, Ritagliare, Reinventare; promuovere il rispetto della Terra e delle sue risorse attraverso laboratori dove riscoprire il valore e l’uso delle mani.

“Attraverso questa iniziativa, che ha intercettato l’entusiastica partecipazione delle classi terze dello scorso anno scolastico, vorremmo trasmettere un segnale chiaro sui temi della moda sostenibile e delle innumerevoli opportunità di recupero di quei capi di abbigliamento ai quali può essere concessa una nuova vita – commenta l’Assessore alla Scuola Marina Marchi – Grazie al CEAS, a Manigolde e Mani tese riproporremo questo format innovativo, sperando possa nuovamente intercettare la massima partecipazione da parte delle Famiglie e degli studenti”.