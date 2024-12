11esima edizione della ‘FIK Golden Cup’ di karate lo scorso weekend al Palakeope a Casalgrande

Una due giorni all’insegna del karate ha animato il fine settimana appena trascorso di Casalgrande. Il tutto grazie alla ‘FIK Golden Cup’ giunta alla undicesima edizione che si è tenuta nelle giornate di sabato e domenica scorse al Pala Keope.

La manifestazione, organizzata con il Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande e patrocinata dal Comune di Casalgrande si sono sfidati numerosi atleti, dai più giovani, sino a quelli più esperti, provenienti da tutta Italia, trattandosi, appunto, di una rassegna di carattere nazionale.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli organizzatori per una manifestazione che ha animato il week end sportivo di Casalgrande con un appuntamento di richiamo e valore nazionale – ha sottolineato il Sindaco Giuseppe Daviddi, che non ha mancato di essere presente all’evento e portare ai partecipanti il saluto di tutta la comunità casalgrandese -. Il mio pensiero va in particolare alla Virtus Casalgrande e, ovviamente, alla Federazione Italiana Karate”.

“Per noi è stato un piacere patrocinare una manifestazione sportiva come questa, soprattutto per il messaggio valoriale che proviene da una disciplina come il Karate – ha aggiunto il Primo Cittadino -. Pur essendo uno sport di contatto, esso ha come valore imprescindibile e inequivocabile il rispetto dell’avversario sopra qualsiasi cosa. Quindi non azioni atte ad offendere e a fare male, ma il contatto fisico come espressione di una competizione nella sua forma più alta. Rispetto dell’altro e rispetto delle regole. Valori nobili che partono da un’espressione fisica e sportiva ma che possono benissimo essere traslati nell’educazione civica che ogni individuo deve possedere e che si riflettono nei suoi comportamenti quotidiani”.