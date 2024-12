Successo per la cena di solidarietà a favore dell’Ospedale Magati: raccolti 6.000 euro

Più di 100 persone prenotate. Seimila euro raccolti in una sola serata. E la forza di una comunità ribadita ancora una volta, tra un bicchiere di Spergola e un piatto di tortelli verdi.

Una straordinaria dimostrazione di solidarietà e partecipazione si è tenuta ieri sera presso il Circolo I Colli di San Ruffino, dove oltre 100 persone si sono riunite per una cena di raccolta fondi a favore dell’Ospedale Magati, per l’acquisto di un ecografo e di un ortopantomografo di ultima generazione. L’evento, organizzato con l’obiettivo di acquistare questi due strumenti diagnostici per il reparto di Radiologia, ha raggiunto un risultato eccezionale: sono stati raccolti ben 6.000 euro!

Alla serata hanno preso parte numerose autorità locali, tra cui il sindaco Matteo Nasciuti (impegnato anche in cucina), gli assessori Enrico Baschieri, Silvia Venturi e Roberta Farioli, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il sindaco di Viano Fabrizio Corti e consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. Presenti anche i rappresentanti della Radiologia dell’Ospedale Magati, testimoniando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità per obiettivi comuni.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari e alle volontarie del Circolo I Colli di San Ruffino, il cui impegno e dedizione sono stati fondamentali per il successo dell’iniziativa. In particolare ai volontari che sono stati ai fornelli: Rossana, Lucia, Marisa, Fernando e Giorgio.

“Uniti possiamo raggiungere grandi risultati per la nostra comunità. Questa serata è un esempio di come, lavorando insieme, si possano concretizzare progetti che migliorano la qualità della vita di tutti” ha dichiarato il sindaco Nasciuti durante l’evento.