Nasce a Bologna Loto Care Center: un supporto a 360 gradi per le pazienti con tumori femminili

Da oggi le pazienti in cura per tumori ginecologici presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna hanno un importante strumento in più a loro disposizione: Loto Care Center non è (solo) un luogo, ma un sostegno concreto per tutte le donne che quotidianamente si sottopongono alle terapie oncologiche, offrendo un orientamento, un punto di ascolto e informativo ma anche di “decompressione” e cura di sé, oltre al sostegno burocratico per eventuali pratiche previdenziali e legali.

Il nuovo spazio a Bologna – inaugurato ufficialmente ieri sera – è attivo tutti i giorni in via Cignani 90: sono le volontarie di Loto Odv ad accogliere le donne in cura e a proporre loro vari servizi gratuiti, che vengono pensati e organizzati partendo dai bisogni specifici di ognuna.

Loto Care Center è reso possibile dal contributo di GSK, UniCredit attraverso il suo Fondo Carta Etica, e Fondazione Intesa San Paolo.

Non è un ambulatorio, ma un tempo e uno spazio di cura speciali, per dedicare alle donne quanto può servire per affrontare in senso positivo il percorso terapeutico, il proprio aspetto fisico e gestire gli eventuali disagi estetici causati dai trattamenti.

Le proposte a supporto delle pazienti sono numerose: tra queste i trattamenti di estetica oncologica a mani e piedi per contrastare gli effetti collaterali delle terapie, insieme ai massaggi miorilassanti realizzati dalle professioniste di Apeo (Associazione professionale estetica oncologica). E poi la possibilità di prenotare il servizio di accompagnamento “Ugo” per visite mediche o commissioni e persino una prima consulenza gratuita per questioni legali e previdenziali legate alla malattia; alle donne in terapia vengono anche donati copricapi e parrucche per l’alopecia da trattamento chemioterapico (realizzati dalle volontarie di Cucito con il cuore), oltre ai prodotti per una cura delicata di viso e corpo (della linea Naturaverde).

Loto Care Center si propone di fare incontrare le donne e le loro storie, offrendo momenti di aggregazione utili e piacevoli, nella consapevolezza che la cura passa anche attraverso la condivisione: è per questo che a partire dal 2025 verranno organizzati anche momenti di incontro, come corsi gratuiti di mindfulness o lanaterapia, con donazione di kit per lavorare a maglia.

Spiega Sandra Balboni, Presidente Loto Odv: “Bologna è un punto di riferimento in regione per i tumori femminili: il numero delle pazienti che vengono trattate ogni anno è elevato e per questo abbiamo voluto fortemente l’avvio del Loto Care Center, in modo da essere fisicamente vicine alle centinaia di donne che qui intraprendono il loro percorso di cura”.

Sandra Balboni ha fondato l’associazione Loto nel 2013, due anni dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore ovarico, per far conoscere una malattia di cui si parlava troppo poco. Oggi Loto è presente in numerose città italiane e supporta le donne affette dai tumori femminili: a Bologna la sede operativa dell’associazione è presso il padiglione 11 del Policlinico Sant’Orsola; qui le volontarie di Loto sono quotidianamente presenti presso il day hospital oncologico dove accompagnano le donne in cura, le distraggono in attesa delle terapie e propongono il “servizio tisane” in reparto.

“Per le donne che si ammalano di tumore si apre un triplo fronte – prosegue Sandra Balboni – Quello medico, con un percorso di cure difficile tra radio e chemio che è invasivo per il corpo, quello psicologico, che ben conoscono tutti coloro ai quali è stato diagnosticato un tumore, e quello estetico, che per le donne significa spesso non riconoscere più il proprio corpo che muta con la malattia. Il nostro obiettivo è quello di mettere sempre le pazienti al centro: dell’accoglienza, dei progetti, delle iniziative. Solo prendendole per mano possiamo fare la differenza per le donne che stanno affrontando questo tipo di tumori, supportandole concretamente per gestire gli eventuali disagi estetici causati dalle terapie, coinvolgendole in iniziative e creando tra loro una rete di supporto e condivisione”.

Infoline: 329.7546860 servizi@lotonlus.org

******

Loto Odv (lotonlus.org) è un’associazione non profit con l’obiettivo di colmare il vuoto informativo e di consapevolezza sui tumori ginecologici. Nasce nel 2013 a Bologna su iniziativa di un gruppo di pazienti: oggi ha numerose sedi sul territorio nazionale e collabora con volontari, pazienti, famiglie, medici, istituti sanitari, enti di ricerca e testimonial. Con le sue attività Loto Odv supporta le donne affette dai tumori femminili garantendo accoglienza, orientamento, accompagnamento delle pazienti nei day hospital oncologici.