Guardie giurate intervenute per difendere una dottoressa, ferite da un paziente all’Ospedale Maggiore di Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 38enne marocchino, senza fissa dimora, disoccupato, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali. È successo durante un intervento dei Carabinieri, richiesto dal personale sanitario, per placare l’ira di un paziente ricoverato all’Ospedale Maggiore.

Quando i Carabinieri sono entrati nell’area ospedaliera, si sono trovati di fronte due guardie giurate che stavano cercando di calmare il paziente che li stava colpendo con calci e pugni. Tranquillizzato dai Carabinieri, il soggetto, identificato nel 38enne marocchino è stato accompagnato in caserma. Nel frattempo, i Carabinieri hanno raccolto la testimonianza delle guardie giurate, venendo a conoscenza che poco prima erano intervenute per difendere la dottoressa responsabile della Medicina d’Urgenza e Osservazione Breve che era stata aggredita verbalmente dal 38enne che si era rifiutato di accettare la decisione relativa alle sue dimissioni. Di fronte alle urla del paziente che aveva iniziato a sputare per terra per dimostrare la sua contrarietà a lasciare il letto d’ospedale, le guardie giurate si sono avvicinate, prendendo le difese del medico cercando di mediare la situazione, venendo aggredite e ferite.

Soccorse dai sanitari del pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, sono state medicate e giudicate guaribili in giorni 3 e 10. I Carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, 38enne marocchino, informando il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna che disponeva di procedere con giudizio direttissimo.