Macchinista investito e ucciso da un treno alla stazione di Rubiera

Tragedia ieri sera alla stazione ferroviaria di Rubiera, dove un macchinista di 57 anni è stato in vestito ed ucciso. E’ successo intorno alle 20:30 quando l’uomo, un manovratore che stava camminando a piedi lungo i binari, è stato investito da un treno regionale. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica, ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare. Un collega, che ha assistito all’incidente, è stato portato in ospedale in stato di shock. La circolazione ferroviaria è stata subito sospesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica.