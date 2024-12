Centro storico di Reggio Emilia, Confcommercio: “Iniziative Natale un buon inizio. Proseguire con un percorso strategico di rilancio”

«Ci uniamo alle altre associazioni di categoria nell’apprezzare le misure approvate dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia per facilitare l’accesso e animare il Centro storico in questo periodo natalizio»: è la considerazione della presidente di Confcommercio Reggio Emilia, Monica Soncini, alla presentazione delle misure sulla mobilità rese note in questi giorni.

«Si tratta di un primo passo -continua Monica Soncini- di un percorso che siamo pronti ad affrontare insieme perché accompagni la nostra città e la nostra comunità da qui ai prossimi anni con una visione strategica che consenta di riaffermare l’identità della città e di tutta la provincia a partire dalla vitalità e attrattività del centro storico del comune capoluogo».

«Da tempo -sottolinea Monica Soncini- chiediamo un’attenzione particolare, di respiro e prospettiva, su questo tema e lo facciamo con proposte concrete che abbiamo formalizzato anche in tempi recenti in più di una occasione, non ultimo durante la campagna elettorale per le amministrative della scorsa primavera. Ci fa piacere constatare che si stiano muovendo i primi passi. Sul centro storico abbiamo chiesto una strategia che preveda un miglioramento dell’accessibilità, una maggiore coordinazione tra gli attori pubblici e privati, un intervento mirato per il recupero della direzionalità, la valorizzazione degli eventi e la sicurezza».

«Proprio in questo momento -continua Monica Soncini- ho terminato un importante incontro online del Tavolo unico di coordinamento del commercio dedicato in particolare all’Hub urbano. Anche questo è un passaggio positivo di un percorso che è all’inizio e deve assolutamente proseguire e cominciare a dare risultati visibili».

«Aver concentrato le competenze relative a commercio, turismo ed economia urbana in un solo assessorato, proposta – anche questa – che avevamo avanzato già in campagna elettorale a tutte le forze in campo, si sta rivelando per l’Amministrazione comunale una scelta strategica vincente. Mi auguro -conclude Monica Soncini- che questo percorso, dove l’ascolto e il confronto sono indispensabili, prosegua a consenta di raggiungere gli obiettivi strategici e di prospettiva nel lungo periodo che tutti i soggetti coinvolti, imprese e residenti del centro e del comune in primis, auspicano».