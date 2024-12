Protezione civile: IT-Alert, nei territori di Bologna e Forlì-Cesena

Con le simulazioni di collasso della diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, e di incidente rilevante per uno stabilimento a rischio a Bentivoglio, nel bolognese, si è conclusa la terza giornata di test del sistema di allarme pubblico ItAlert.

A Bentivoglio, dove ha sede la ditta Brenntag Spa interessata dalla sperimentazione, il test è iniziato poco prima delle 10 con l’invio del messaggio trasmesso dagli operatori di telefonia mobile ai cittadini che stazionavano o erano in transito all’interno di un’area di circa 3 chilometri intorno allo stabilimento, coinvolgendo anche i comuni di San Giorgio di Piano, Argelato e Castel Maggiore. Tra le “sentinelle”, ovvero gli operatori e i volontari di protezione civile dislocati in punti strategici, in grado di fornire diverse informazioni alla sala operativa regionale, oltre il 90% ha segnalato la corretta ricezione del messaggio, mentre solo nel 10% dei casi sono stati segnalati problemi. Circa 319 cittadini hanno contestualmente compilato il questionario online sul sito www.it-alert.it fornendo ulteriori informazioni che saranno analizzate nei prossimi giorni. Si ricorda che sarà possibile compilare il questionario fino alle ore 12 di domani, giovedì 12 dicembre.

Alla Diga di Ridracoli nella provincia di Forlì-Cesena, dove il test è iniziato alle 12 di oggi, il messaggio IT-Alert è stato trasmesso dagli operatori di telefonia mobile in un’ampia area che coinvolge circa 300mila persone e comprende i comuni di comuni di Ridracoli, Bagno di Romagna, Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Ravenna e Santa Sofia.

Anche qui, le “sentinelle” presenti in zona, nel 95% dei casi hanno segnalato la corretta ricezione del messaggio, mentre solo nel 5% dei casi sono stati segnalati problemi. Sono 4.381 i cittadini che hanno già compilato il breve questionario online sul sito www.it-alert.it fondamentale per raccogliere dati utili a comprendere il corretto funzionamento del sistema. Anche in questo caso sarà possibile compilarlo fino a domani.

In tutto sono stati 14 i comuni coinvolti nelle simulazioni di oggi.

I test di sistema in Emilia-Romagna, slittati a causa del maltempo che ha interessato il territorio nei giorni scorsi, si concluderanno martedì 17 dicembre con le simulazioni alle Dighe di Fontanaluccia (Re) – coinvolti i comuni di Baiso, Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano, Villa Minozzo e di Riolunato (Mo) -, e alla Diga di Riolunato (Mo), coinvolti i comuni di Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Sestola, Montese.