Modena: eletti i presidenti dei nuovi Consigli di Quartiere

Simone Bonfante al Quartiere 1, Giovanni Gobbi al Quartiere 2, Nino Remigio al Quartiere 3 (del Pd) e Maria Teresa Rubbiani (Alleanza Verdi-Sinistra) al Quartiere 4. Sono i presidenti dei nuovi Consigli di Quartiere, eletti nelle prime sedute che si sono svolte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre nelle rispettive sedi.

Le sedute di insediamento sono state presiedute dai consiglieri anziani affiancati dall’assessore con delega a Quartieri, Partecipazione e Legalità Vittorio Ferraresi, e hanno visto la partecipazione della quasi totalità dei 56 consiglieri, 14 per Quartiere, e degli 7 degli 8 cittadini sorteggiati tra gli iscritti all’Albo, che partecipano al Consiglio in veste di invitati permanenti con diritto di parola, di proposta e senza diritto di voto.

In particolare, lunedì 9 dicembre si sono tenute le sedute del Consiglio di Quartiere 1 in piazzale Redecocca 1 e del Quartiere 2 in Largo Pucci 7. Per il Quartiere 1 Centro storico è stato eletto presidente Simone Bonfante (Pd); per il Quartiere 2 (Crocetta, Sacca, San Lazzaro, Modena est) è stato riconfermato presidente Giovanni Gobbi (Pd).

Martedì 10 dicembre si sono svolte, invece, le sedute del Consiglio di Quartiere 3 in via Padova 149 e del Quartiere 4 in via Newton 150. Per il Quartiere 3 (Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso) è stato eletto presidente Nino Remigio (Pd); per il Quartiere 4 San (Faustino, Madonnina, Quattro Ville) è stata eletta presidente Maria Teresa Rubbiani (Avs) in prima votazione.

La nuova costituzione dei Consigli di Quartiere è stata al centro della delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 25 novembre scorso. Nell’occasione, in particolare, è stata formalizzata la nomina dei 56 componenti designati dai gruppi consiliari attingendo all’Albo (33 indicati dal Pd, 13 da Fratelli d’Italia, 4 da Avs Alleanza Verdi Sinistra, 2 dalla lista civica Luca Negrini sindaco, 1M5s e 1 Modena per Modena) e degli 8 cittadini sorteggiati tra gli iscritti all’Albo. Nel Quartiere 1 non sono stati designati i consiglieri spettanti a Forza Italia e alla lista civica Luca Negrini sindaco.

I consiglieri degli organismi decentrati del Comune, che rimarranno in carica fino a metà consigliatura come previsto dal Regolamento di partecipazione territoriale, sono stati indicati dai gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale attingendo all’Albo degli idonei in proporzione ai risultati elettorali riportati in ciascun quartiere dalle liste rappresentate in Consiglio, ma anche tenuto conto del criterio di residenza e della presenza equilibrata di entrambi i sessi. Informazioni online sui Quartieri sul sito istituzionale (https://www.comune.modena.it/amministrazione/organi-di-governo/quartieri).