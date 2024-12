Alluvione, da oggi a Bologna riaperta totalmente via Sabotino

Sono terminate in via Sabotino le prove di carico che hanno comportato, nelle scorse settimane, dei restringimenti di carreggiata per testare la tenuta dei tombinamenti a seguito dell’alluvione del 19 ottobre e per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza.

Da oggi, via Sabotino viene dunque riaperta al transito veicolare per tutta la sede stradale con l’applicazione, per ragioni di sicurezza, del limite alla circolazione di veicoli pesanti con massa superiore alle 18 tonnellate.

Qui l’ordinanza con il dettaglio dei provvedimenti adottati.