Statale 63, interrotto il transito per la caduta di alberi tra i comuni di Castelnovo Monti e Ventasso

Nel tardo pomeriggio, a causa del maltempo che continua a insistere sui territori appenninici, si è verificata una situazione di emergenza che ha costretto a chiudere temporaneamente il transito lungo la Statale 63. Poco a monte del ristorante Il Fortino infatti sono cadute in un breve lasso di tempo sei conifere, a causa del peso della neve incrementato anche dalla pioggia delle scorse ore. Altre piante appaiono in condizioni pericolanti, per cui sarà necessario un intervento anche su queste. Al momento sul posto sono presenti i Carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti, tecnici Anas, la Polizia locale dell’Unione Appennino, squadre di protezione civile e i Vigili del fuoco, che stanno tagliando gli alberi caduti e in procinto di cadere così da poterli poi rimuovere.

Fino alla riapertura del transito, il traffico automobilistico viene deviato in località Terminaccio verso Costa de’ Grassi e Talada, per poi risalire sulla 63 dopo il punto di caduta degli alberi. Per i mezzi pesanti però questo tracciato non è praticabile: l’unica possibilità è andare in direzione Vetto e poi risalire a Ramiseto e scendere di nuovo sulla statale 63. Entrambi i tracciati sono utilizzabili anche a scendere.

Onde evitare l’isolamento di alcuni paesi, è permesso comunque il transito ai soli residenti e mezzi di soccorso fino alla totale interdizione del tratto, valida per tutti tra il km 57,800 ed il km 59,280.