Sabato 14 dicembre mercato straordinario ad Albinea con alcune modifiche alla circolazione

Sabato 14 dicembre, dalle 8 alle 19, ad Albinea sarà di scena il mercato straordinario. Oltre ai negozi aperti ci saranno oltre 40 ambulanti in centro. Sarà un’occasione per passare una giornata dedicata allo shopping tra vetrine e bancarelle con prodotti di qualità.

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Com.RE e si svolgerà in piazza Cavicchioni, via Caduti per la Libertà e via Crocioni.

Per l’occasione è stata necessaria un’ordinanza che modifica la viabilità in centro.

Dalle ore 6.30 alle 20 ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito di tutti i veicoli (cicli e motocicli), ad eccezione dei mezzi di servizio funzionali alla manifestazione in via Crocioni. I residenti di via Zibordi e i veicoli in sosta nel parcheggio di via Crocioni, antistante via Zibordi, potranno circolare con direzione est verso ovest percorrendo a passo d’uomo il tratto di via Crocioni chiuso alla circolazione.

Sempre nella stessa fascia oraria sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di servizio funzionali alla manifestazione, nelle seguenti strade: via Caduti per la Libertà, “da Piazza Cavicchioni all’intersezione con via Verdi” e in piazza Cavicchioni. Sarà consentita la circolazione ai soli residenti (che abitano all’interno delle aree interessate dalla manifestazione) nelle fasce orarie dalle 6,30 alle 8,00 e dalle ore 12 alle 14.

Sempre dalle ore 6.30 alle 20 di sabato sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per i residenti, nonché la sospensione temporanea del senso unico per gli stessi con uscita consentita su via Garibaldi e in via L. Da Vinci. Ci sarà inoltre il divieto di sosta nei parcheggi antistanti la piazza e non si potrà circolare in via Morandi, fatta eccezione per i residenti. Ancora dalle ore 6.30 alle 20 sarà ripristinato il doppio senso di marcia su via Leopardi.