Guastalla, chiusura temporanea dell’ingresso principale dell’ospedale per lavori

Guastalla, a partire da lunedì 16 dicembre 2024, per consentire l’esecuzione di lavori di adeguamento antisismico sarà chiuso l’ingresso principale dell’Ospedale. Il cantiere interesserà il Corpo C dell’edificio. L’intervento rientra nel piano di messa in sicurezza della struttura per rispondere agli standard richiesti dalle normative sismiche vigenti.

Durante i mesi di lavori, l’accesso all’ospedale sarà garantito tramite un nuovo ingresso temporaneo, adiacente a quello attuale, in prossimità delle sbarre di accesso al parcheggio interno. Il nuovo percorso sarà facilmente individuabile grazie alla segnaletica appositamente predisposta.

L’ ingresso principale non sarà utilizzabile durante l’intero periodo dei lavori.

Rimarranno attive:

La porta di uscita di emergenza, che sarà utilizzata esclusivamente in caso di emergenza.

in caso di emergenza. L’ ingresso pedonale per il reparto di Radiologia.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi e invitiamo i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica informativa presente all’interno e all’esterno dell’ospedale.