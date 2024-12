Consiglio comunale, approvato un ordine del giorno sulla difesa dei diritti umani

Nel corso della seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato, con 23 voti favorevoli (Partito democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti, Verdi, consigliere Caracciolo – Fratelli d’Italia) e 3 astenuti (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace), un ordine del giorno sulla difesa dei diritti umani, presentato a inizio seduta dalla consigliera Rita Monticelli (Partito democratico) e firmato dalle consigliere e dai consiglieri Di Pietro, Campaniello, Bittini, Bernagozzi, Mazzanti, Iovine, Naldi, Gaigher, Cima, Toschi, Fattori, Piazza, Ceretti, Giorgia De Giacomi (Partito democratico) e dai gruppi consiliari Coalizione civica e Lepore sindaco.

L’ordine del giorno, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, che ricorre oggi, martedì 10 dicembre, invita la Giunta “a riaffermare il proprio sostegno ai valori, ai principi e agli obiettivi enunciati nella Costituzione italiana, nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ribadendo la centralità dell’Onu per la costruzione di un ordine mondiale di pace e di giustizia sociale ed economica”. Invita, inoltre, “ad aderire alla Campagna per il rafforzamento e la democratizzazione dell’Onu; a collaborare alla realizzazione del programma di attività 2024-2026 del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani e a fare pressione su Governo, Parlamento italiano e sulla Commissione e Parlamento europeo, “per raggiungere la cessazione delle guerre e delle stragi in corso nel mondo, a partire dall’Ucraina, dalla Striscia di Gaza e dal Libano”.