Chiusure notturne sulla A1 e sulla A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Modena nord, nei seguenti giorni e nelle seguenti modalità: dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa utilizzare le stazioni di Modena sud e di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

Dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa utilizzare le stazioni di Modena sud e di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14, o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o ancora alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Mentre per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 10 dicembre alle 6:00 di mercoledì 11 dicembre, sarà chiusa la stazione di Imola, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.