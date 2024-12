Albero caduto in carreggiata, chiuso al transito un tratto della SS 63 “del valico del Cerreto”

A causa di un albero caduto in carreggiata, è al momento chiusa la strada statale 63 “Del Valico Del Cerreto”, al km 61 e in entrambe le direzioni, in località Castelnovo ne’ Monti (RE). Sul posto si sta valutando il rischio di caduta di altri alberi appesantiti dalla neve.

Modificata la viabilità alternativa: traffico deviato in direzione Reggio Emilia al km 54,800 su bivio Cervarezza Terme. E in direzione Passo del Cerretto deviato al km 63 su Via Costa dè Grassi.

Sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.