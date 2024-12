Volontariato ospedaliero, un Open Day al Policlinico con le associazioni del Comitato Consultivo Misto (CCM)

Il grande cuore del volontariato si racconta in un evento aperto alla cittadinanza, a cura dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Dopodomani, mercoledì 11 dicembre, le dodici associazioni che compongono il Comitato Consultivo Misto (CCM) dell’AOU saranno protagoniste di un Open Day ospitato nell’atrio dell’ingresso 1 del Policlinico di Modena, in via del Pozzo 71. L’iniziativa si terrà in orario continuato, dalle 10 alle 16, e vedrà presenti le associazioni AISM, AISTOM, ALICE, Angela Serra, Anteas, ASEOP, AVO, CUPLA, Fondazione Hospice Modena, G.P. Vecchi, Tribunale dei Diritti del Malato-CittadinanzAttiva e VIP.

Il programma dell’evento prevede, a partire dalle 14:30, i saluti della Direzione e l’esibizione del Coro Folk San Lazzaro di Modena, che allieterà i presenti con musica e canti natalizi.

Il Comitato Consultivo Misto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena rappresenta un organismo grazie al quale le Associazioni di Volontariato e di tutela dei cittadini maggiormente rappresentative, collaborano con l’Azienda per migliorare la qualità dei servizi dal lato del cittadino. L’Open Day nel periodo natalizio rappresenta un punto focale a conclusione di un anno di intenso e proficuo lavoro in termini di maggiore apertura dell’Azienda nei confronti del Volontariato, in cui sono stati trattati argomenti di grande interesse per la cittadinanza. Le Associazioni, allestendo i propri stand, avranno un’occasione in più per far conoscere ai cittadini, ai pazienti, ai loro famigliari e caregivers, la mission, le attività e i progetti realizzati.