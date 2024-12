“Una persona alla volta”: mercoledì presso la Questura di Reggio Emilia l’incontro su Gino Strada

Si terrà mercoledì 11 dicembre, alle ore 10:00, presso la Sala “Palatucci” della Questura di Reggio Emilia, il secondo evento del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”.

All’iniziativa vi sarà la partecipazione di Simonetta Gola Strada, che racconterà ai partecipanti, tra cui diversi studenti delle scuole superiori di Reggio Emilia, la vita del marito Gino Strada, medico, attivista, filantropo e scrittore italiano, fondatore nel 1994 dell’ONG italiana “Emergency”.

Il titolo dell’incontro, “Una persona alla volta”, infatti, è tratto proprio dall’omonimo libro scritto da Gino Strada in cui lo stesso racconta il suo impegno e le sue esperienze che lo portarono, da giovane chirurgo italiano, a girare tantissimi paesi di guerra al fine di poter dare il proprio contributo umanitario.

Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone”, anche in questo la partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo questore.re@poliziadistato.it

Si sottolinea, inoltre, che anche questo evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura di Reggio Emilia al seguente link https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.