Tappa reggiana per la mostra di Amnesty International dedicata alla violenza di Stato

Martedì 10 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, sarà inaugurata a Reggio Emilia, la mostra fotografica di Amnesty International “La lotta, il coraggio e l’amore: dodici storie di violenza di Stato”. Un racconto fotografico, esposto all’interno di Sd Factory – Laboratorio creativo via Brigata Reggio 29, dedicato alle vittime e ai sopravvissuti alla violenza delle istituzioni, con lo scopo di mantenere vive le loro storie e quelle dei loro familiari.

All’inaugurazione, prevista per le 18.30 presso Sd Factory, parteciperanno Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative del Comune di Reggio Emilia, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e Antonio De Matteo, fotografo della mostra e attore nella serie tv “Mare Fuori”. Durante l’incontro sarà presente anche Maria Cristina Soldi, sorella di Andrea. Sempre martedì 10 dicembre alle 16.30 si terrà, all’interno dei locali di SD Factory, un incontro con il fotografo De Matteo sulle sue esperienze di reportage e fotografia sociale. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti.

Stefano Cucchi, Gabriele Sandri, Davide Bifolco e Andrea Soldi, sono solo alcune tra le persone che negli ultimi 30 anni in Italia, sono morte ingiustamente per mano di chi avrebbe dovuto proteggerle. Le fotografie, composte in 16 dittici, mostrano i volti di chi non si è arreso e ha continuato a lottare affinché quello che è successo ai propri cari non accada mai più.

La Giornata internazionale dei Diritti umani è dunque l’occasione giusta per inaugurare anche a Reggio questa mostra che sta girando in tutta Italia. Prima di questa tappa reggiana, la mostra è stata esposta a Roma presso il WSP Photography, a Caserta, in occasione del Buona Vita Festival, a Ferrara, al Festival di Internazionale e all’Off Topic di Torino.

La mostra sarà visitabile dal 10 al 22 dicembre 2024 con accesso libero nei seguenti orari: mercoledì 11 e 18 dicembre dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 21; giovedì 12 e giovedì 19 dicembre dalle ore 16 alle 20; martedì 17 dicembre dalle ore 16 alle 21 e venerdì 20 dalle 9 alle 13. Oppure su prenotazione telefonica al 392.2498156.