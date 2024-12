Start-up e Centri di Ricerca si incontrano a Bologna dal 10 al 12 dicembre durante la Bologna Tech Week

Dal 10 al 12 dicembre, CTE.COBO EXPO trasformerà Bologna in un hub dell’innovazione, a Palazzo Re Enzo, nell’ambito della Bologna Tech Week 2024.

L’evento è organizzato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna – progetto che rientra tra le attività di BIS Bologna Innovation Square, la piattaforma di Città metropolitana e Comune di Bologna per l’innovazione del sistema economico metropolitano – in collaborazione con il partner Search On Media Group e mira a favorire nuove sinergie tra start-up, centri di ricerca, aziende e istituzioni, promuovendo il progresso tecnologico e il trasferimento di competenze sul territorio.

Durante i tre giorni, oltre 60 espositori presenteranno soluzioni all’avanguardia in ambiti come Intelligenza Artificiale, 5G, Blockchain, IoT, e Industria 4.0, con un ricco programma che include demo, presentazioni e panel di discussione. Protagoniste saranno le start-up che hanno partecipato ai programmi di incubazione e accelerazione di CTE.COBO negli ultimi due anni, con l’obiettivo di mostrare i risultati raggiunti e promuovere il networking tra innovatori.

Scopri il programma completo, in continua evoluzione, su expo.ctecobo.it.

CTE.COBO EXPO è parte integrante della Bologna Tech Week, un ricco programma di eventi che animerà Bologna dal 4 al 12 dicembre 2024, trasformando la città in un vero e proprio hub dell’innovazione. Organizzata da Search On Media Group e WMF – We Make Future, con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Emilia-Romagna, della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna, questa manifestazione celebra la seconda edizione di un’iniziativa unica nel suo genere.

La Bologna Tech Week prevede una vasta gamma di appuntamenti, tra cui:

WMF – Innovation Week (4-9 dicembre) – Conferenze online gratuite con le voci più autorevoli dell’innovazione globale.

(4-9 dicembre) – Conferenze online gratuite con le voci più autorevoli dell’innovazione globale. Forum Transizioni Giuste (4-7 dicembre, Salaborsa) – Dibattiti e tavole rotonde su temi di transizione ecologica e digitale, inclusione sociale, diritti e sostenibilità.

(4-7 dicembre, Salaborsa) – Dibattiti e tavole rotonde su temi di transizione ecologica e digitale, inclusione sociale, diritti e sostenibilità. Social Media Strategies (10-11 dicembre, Palazzo Re Enzo) – Evento di riferimento per i professionisti del marketing digitale, con focus su AI, creazione di contenuti e tendenze digitali.

(10-11 dicembre, Palazzo Re Enzo) – Evento di riferimento per i professionisti del marketing digitale, con focus su AI, creazione di contenuti e tendenze digitali. COBO EXPO (10-12 dicembre, Palazzo Re Enzo) – Tre giornate di pitch, panel e networking con le start-up del COBO Accelerator e COBO Power Up.

(10-12 dicembre, Palazzo Re Enzo) – Tre giornate di pitch, panel e networking con le start-up del COBO Accelerator e COBO Power Up. Search Marketing Connect(11-12 dicembre, Palazzo Re Enzo) – Un punto di incontro per i professionisti del digital marketing con un focus su SEO, PPC, AI e Martech.

Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna – CTE COBO (www.ctecobo.it) è il centro di trasferimento tecnologico diffuso guidato dal Comune di Bologna con quasi 20 milioni di euro di budget complessivo finanziati in parte con fondi FSC 2014-2020 del MiMiT e inserito nella piattaforma di innovazione BIS Bologna Innovation Square per supportare progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di start-up, favorire il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese grazie alle nuove tecnologie emergenti come Blockchain, Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale, tecnologie quantistiche, abilitate dall’utilizzo del 5G.

Sono partner di CTE COBO: Città metropolitana di Bologna, Comune di Ravenna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Almacube, ART-ER, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, BI-REX Big data & research excellence, Cineca, CNIT – WiLab, Creative Hub Bologna, G-Factor, Gellify, Search On Media Group, START 4.0 – Centro di Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche, TIM.