Sicurezza idraulica nel reggiano, previsti interventi per 8 milioni di euro

Come autorità idraulica, AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) è impegnata quotidianamente al fine di garantire la massima sicurezza dei corsi d’acqua di competenza e ha ben presente la necessità di una serie di interventi urgenti, per la cui attuazione occorre però tener conto delle non facili situazioni di contesto, soprattutto in questo periodo (condizioni dei terreni, tipologia e ubicazione delle opere da realizzare) e delle incomprimibili procedure di carattere amministrativo che è obbligatorio seguire, nonché delle necessità finanziarie per interventi di carattere strutturale di adeguamento alle mutate condizioni climatiche, che come Agenzia abbiamo evidenziato e che si sono di nuovo manifestate nella giornata di ieri e nella nottata, in particolare sul Canalazzo Tassone, con livelli prossimi a quelli dell’ottobre scorso, provocando grave apprensione nelle comunità locali, in particolare a Bagnolo in Piano.

Ciò precisato, sono in corso gli affidamenti dei seguenti interventi, finanziati con ordinanza del commissario Gen. Figliuolo per un totale di circa 8 milioni:

lavori urgenti di ripristino della sezione idraulica e riprofilatura delle sponde in tratti saltuari del torrente Crostolo tra la cassa di espansione in località Rivalta e l’abitato di Reggio Emilia;

lavori urgenti per la ripresa di erosioni spondali e ripristino sezione di deflusso in destra idraulica del torrente Crostolo in tratti saltuari nei comuni di Guastalla, Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia e Albinea;

lavori urgenti per la ripresa di erosioni spondali e ripristino sezione di deflusso in sinistra idraulica del torrente Crostolo in tratti saltuari nei comuni di Gualtieri, Cadelbosco di sopra, Reggio Emilia e Quattro Castella;

lavori urgenti per ripresa erosioni spondali, ripristino della sezione di deflusso e adeguamento delle piste di servizio in sinistra e destra idraulica in tratti saltuari del Canalazzo Tassone nei comuni di Gualtieri, Guastalla, Cadelbosco di Sopra, Bagnolo in piano e Reggio Emilia;

lavori di taglio ed eliminazione della vegetazione senescente e/o fortemente indebolita e caduta e/o ad alto rischio di caduta e/o ostacolante il deflusso della corrente in tratti saltuari del torrente Crostolo compresi tra il ponte di Puianello nel comune di Quattro Castella e il ponte Baccanello in comune di Gualtieri;

lavori di taglio ed eliminazione della vegetazione senescente e/o fortemente indebolita caduta e/o ad alto rischio di caduta e/o ostacolante il deflusso della corrente in tratti saltuari del Canalazzo Tassone compresi tra la confluenza in Crostolo nel comune di Guastalla e il ponte di Gavassa nel comune di Reggio Emilia;

lavori di taglio ed eliminazione della vegetazione senescente e/o fortemente indebolita caduta e/o ad alto rischio di caduta e/o ostacolante il deflusso della corrente in tratti saltuari del cavo Parmigiana Moglia compresi tra la confluenza in crostolo nel comune di Guastalla e il Canale Fossa Raso in comune di Rolo;

lavori urgenti di sistemazione delle piste sommitali in destra e sinistra idraulica del cavo Cava da ponte Bastiglia in comune di Cadelbosco di Sopra a località Molino in comune di Reggio Emilia;

lavori urgenti di sistemazione idraulica mediante ripresa erosioni e riprofilatura della sezione di deflusso del cavo Linarola in tratti saltuari nei comuni di Campagnola Emilia, Reggiolo e Novellara.

AIPo, comprendendo le preoccupazioni dei Comuni, dei cittadini e dei comitati, auspica che ci sia da parte di tutti la disponibilità a confrontarsi e dialogare costruttivamente con l’Agenzia, che rimane disponibile ad ogni contatto e chiarimento.