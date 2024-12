Sassuolo ha acceso il Natale

Festa dell’Immacolata che nonostante il maltempo, come ormai da tradizione, è coincisa con l’avvio del periodo natalizio in città.

La consegna del mazzo di fiori alla statua della Madonna posta sul “Campanone” da parte dei Vigili del Fuoco, la mattina, ha aperto una giornata culminata nel tardo pomeriggio con l’inaugurazione delle nuove luminarie di via Clelia e via Pretorio e con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Garibaldi.

Le iniziative natalizie in città proseguiranno anche nel prossimo fine settimana, con un ricco programma di appuntamenti.

Sabato 14 dicembre

VolontariAmo? Christmas Market a cura dell’Associazione “Il Mondo con i miei occhi” e di altre Associazioni di Volontariato in via Mazzini dalle 10;

Magic Party Natalizio: spettacolo di magia presso il Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani – dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30;

Storie d’argilla: letture per bambini dai 4 agli 8 anni a cura delle bibliotecarie e laboratorio di creta a tema Natività a cura di Irene Piovan in biblioteca Leontine

Lanterne luminose: animazione natalizia itinerante in centro storico dalle 15 alle 18,30;

Apertura serale straordinaria di Palazzo Ducale dalle 18 alle 21,30;

Auguri a Palazzo: scambio di auguri di buone feste presso il Salone delle Guardie, accompagnato da concerto natalizio dei Sasstonik, animazioni e regali per bambini. In collaborazione con Gallerie Estensi ingresso gratuito dalle ore 19.

Domenica 15 dicembre

Mercato di Natale: mercato ambulante a cura delle Associazioni “I Mercanti dell’Unione” e “Il Bel Mercato” e mercatini di natale a cura del Comitato commercianti del centro storico

Centro storico – tutto il giorno

Danza aerea incantata, presso il Villaggio di Babbo Natale dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30.

Strenne di Natale in Borgo Venezia: distribuzione di strenne di Natale agli anziani residenti nel quartiere di Borgo Venezia, a cura del Circolo Arci Alete Pagliani Aps nell’ambito di #Sassuolocittattiva. Partenza dal Circolo A. Pagliani, via Manno n.1 – dalle 10 alle 12; Concerto di Natale, a cura di Coro Polifonico del Duomo di San Giorgio (direzione M° Roberta Prandi), Coro di San Paolo di San Polo d’Enza (direzione M° M. Cristina Montanari, pianista Luca Orfino) e Ensemble strumentale “Ottoni Matildici”. Duomo di San Giorgio dalle ore 16.