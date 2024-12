Reggio Emilia, rubano all’interno di un’auto in sosta e poi si danno alla fuga: una denuncia

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre, intorno alle ore 02:00, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato, è intervenuto nei pressi di via San Domenico a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di un possibile furto in autovettura.

Mentre giungevano sul posto, gli agenti notavano due soggetti percorrere via Dante Alighieri, uno a piedi e uno in sella ad una biciletta, che alla vista della Volante si davano a precipitosa fuga in direzione stazione “Storica”.

Il soggetto appiedato riusciva a dileguarsi mentre l’altro a bordo della bicicletta veniva rintracciato e fermato qualche minuto dopo in via Lama Golese. Si trattava di un 28enne tunisino, con alcuni precedenti, che veniva condotto in Questura per le consuete attività di accertamento.

Durante la permanenza in Questura, il soggetto veniva trovato in possesso di una custodia contenenti degli occhiali da donna non di sua proprietà che gli sarebbero stati ceduti da un soggetto a lui sconosciuto.

Nello specifico, il 28enne riferiva di aver incontrato tale soggetto mentre passeggiava in bici per Reggio Emilia che era intento a curiosare all’interno di alcune auto in sosta e, dopo aver infranto il finestrino di una vettura, prelevava alcuni oggetti dall’interno per poi allontanarsi insieme.

Sulla base di quanto emerso e al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 28enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e ricettazione.