Maltempo, binari liberi a Bosco. Treni pronti a ripartire sulla Reggio-Sassuolo

Risolta la criticità principale a Pratissolo Alto

Si segnala che è stata risolta la problematica maggiore registrata nella giornata di ieri, relativa al campo situato a Pratissolo Alto, sopra via Sgarbusa. Il deflusso delle acque piovane da quest’area stava causando allagamenti sia su via Sgarbusa sia nella curva sottostante. Grazie all’intervento tempestivo delle squadre di emergenza, il problema è stato mitigato, ripristinando una situazione di sicurezza.

Interruzione della linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo

A causa dell’allagamento dei binari nella zona di Bosco, la circolazione dei treni sulla linea Reggio-Sassuolo è attualmente sospesa. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema, e si prevede che i treni possano tornare operativi entro la serata, condizioni dello sciopero permettendo.

Situazione di allagamento al passaggio a livello di Bosco, che ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria.

Interventi su cunette e caditoie ostruite

Le squadre di intervento continuano la pulizia di cunette e caditoie ostruite in diverse vie del territorio, tra cui:

Via Fossette

Via Querciola

Via per Marmirolo

Via S. Anna

Via Monte Evangelo

Questi interventi sono fondamentali per garantire il corretto smaltimento delle acque e prevenire ulteriori allagamenti.

Situazione nella zona del Bosco del Fracasso

Dalla fossa del Bosco del Fracasso si è verificata una colata di terra che ha invaso il campo di lato. Sono in corso gli interventi dei tecnici del Consorzio di Bonifica.

Protezione di un’azienda enologica

I volontari della Protezione Civile, sempre in prima linea, hanno predisposto una barriera di sacchetti di sabbia a protezione di un’azienda enologica che aveva già subito danni significativi durante l’ondata di maltempo dello scorso ottobre. L’intervento è stato effettuato per prevenire ulteriori problematiche.

L’amministrazione comunale ringrazia la Protezione Civile, i tecnici e i volontari per il prezioso lavoro svolto e invita la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali altre situazioni di emergenza.

Neve in quota

Ieri pomeriggio sono usciti alcuni mezzi antineve, per intervenire nella parte più alta del territorio, in particolare a Monte Vangelo e Rondinara, dove comunque non si sono verificati disagi per gli automobilisti.