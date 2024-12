Calcio: Fabio Grosso dopo Sassuolo – Sampdoria

Queste le dichiarazioni post partita di Fabio Grosso dopo l’ottima prestazione in casa contro la Sampdoria terminata con la vittoria del Sassuolo per 5 a 1.

“Abbiamo fatto una bella partita, ci serviva fare una bella prestazione per ottenere un bel risultato. Siamo stati bravi a fare la prestazione e a prenderci il risultato che volevamo. Noi dobbiamo essere bravi a saperci preparare a prescindere da quello che ci succede di continuo, perché poi nei percorsi delle volte puoi inciampare, puoi fare degli errori. Sono fisiologici, però la bravura è quella di rimettersi in carreggiata e ripresentarsi al massimo per provare a ottenere il massimo ogni volta”.

L’allenatore neroverde è tornato anche sull’occasione che ha scaturito il calcio di rigore per la Sampdoria.

“Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati bravi, peccato nel finale che abbiamo abbassato un po’ l’attenzione. Non mi è piaciuta questa cosa, però sarà un argomento di discussione per provare a essere ancora migliori di come siamo stati oggi”.

Il prossimo turno vedrà il Sassuolo impegnato sul campo del Frosinone (sabato 14 alle ore 15:00), squadra con la quale Fabio Grosso “per ora” ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera da allenatore.

“Sabato ci attende una partita difficile, conosco benissimo l’ambiente e la squadra che ci aspetta, quindi dobbiamo essere bravi a mettere da parte quello che sta succedendo e prepararci al massimo per affrontare una squadra che sicuramente ci creerà delle difficoltà, però abbiamo le qualità, se riusciamo a esprimerci al massimo per non mettere in difficoltà anche noi”.