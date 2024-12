Black out a San Michele e Largo Verona: comune e tecnici al lavoro

Dalla serata di ieri il Comune è in contatto con i tecnici Enel per risolvere i problemi di mancanza d’illuminazione in alcune aree di San Michele, Casara, via Salvarola e Largo Verona. Già dalla giornata di ieri, poi per tutta la notte e nella mattinata di oggi, sono state spalate e sgomberate da rami caduti e detriti le strade innevate ma i problemi rimangono sull’erogazione di energia elettrica.

“Siamo in costante contatto con i tecnici Enel che sono al lavoro per ripristinare l’erogazione di energia elettrica ma che, ad ora, non ci hanno fornito tempistiche certe sugli interventi che sono a decine sul territorio provinciale”, spiegano.

In caso emergenze è possibile contattare i seguenti numeri:

➡Pronto intervento Enel 800.900.860

➡Polizia Locale 0536/880729

➡Urp Sassuolo 0536/880801