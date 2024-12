A Mirandola più facile aprire nuove attività commerciali

Il Comune di Mirandola ha scelto di introdurre un’importante innovazione per il settore del commercio: sarà sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per aprire un pubblico esercizio, come bar o ristoranti.

Questa semplificazione, prevista dalla normativa nazionale, consente ai titolari di avviare immediatamente la propria attività, dichiarando sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Il Comune, tuttavia, manterrà la facoltà di effettuare controlli successivi e, in caso di irregolarità, adottare i necessari provvedimenti sanzionatori o inibitori.

Con l’adozione della SCIA, si supera definitivamente il tradizionale sistema di autorizzazioni, segnando un cambiamento epocale per il commercio locale. Questa misura mira a rendere Mirandola sempre più attrattiva e competitiva, favorendo l’imprenditorialità e snellendo le procedure amministrative in un’ottica di modernizzazione e sviluppo economico.

“Con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il nostro Comune compie un passo decisivo verso la modernizzazione e la semplificazione delle procedure per l’apertura di attività commerciali – commenta con soddisfazione l’Assessore Marco Donnarumma – Questa nuova misura, che consente l’avvio immediato dell’attività, rappresenta un’opportunità per incentivare l’imprenditorialità, facilitando l’ingresso di nuove realtà commerciali nel nostro Centro Storico. Mirandola diventa così una città ancora più attrattiva e competitiva, pronta ad accogliere iniziative che contribuiranno al suo sviluppo e alla sua vitalità economica. La nostra Amministrazione rimane impegnata in prima linea per rendere il nostro territorio sempre più dinamico, cercando di rispondere alle esigenze di chi desideri investire e crescere nella nostra comunità”.