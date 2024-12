Torna il campionato e torna il Sassuolo primo della classe

Fabio Grosso ha mandato in campo per la sfida della 16^ giornata di campionato di serie B; Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Obiang, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté.

A giudicare dal piglio e dal dominio dimostrato già dai primi 30’ il Sassuolo di Fabio Grosso contro la Sampdoria pare decisamente aver messo da parte la deludente prestazione di San Siro in Coppa Italia.

I padroni di casa trovano il vantaggio al 25’ con Armand Laurienté che si fa trovare prontissimo su un assist di Pieragnolo e di destro da centro area manda il pallone nell’angolo basso a sinistra di Vismara.

Sassuolo 1 – Sampdoria 0

Sotto ad una pioggia incessante il Sassuolo non smette di condurre il gioco così come la curva ospite di cantare e incitare i suoi ma a poco servono i fragoroso cori che si spengono al 45’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo e grazie ad una palla “spizzata” di testa da Thorstvedt Odenthal di sinistro a pochi passi da Vismara la mette in rete.

L’arbitro Ferreri Caputi manda le squadre al riposo dopo due minuti di recupero e da segnalare per quanto riguarda il primo tempo non solo il doppio vantaggio dei ragazzi di Grosso ma anche un cartellino giallo per Kristian Thorstvedt.

Sassuolo 2 – Sampdoria 0

Al 64’ a conclusione di una azione di grande classe e tecnica del Sassuolo con assist di suola da parte di Berardi a Pierini (subentrato al posto di Mulattieri) che di destro fa passare il pallone tra le gambe di Vismara. Piove sul bagnato e in questo caso sulla Samp in un momento per niente positivo.

Sassuolo 3 – Sampdoria 0

Al 74’ dopo essere stato centralissimo in parecchie delle azioni del Sassuolo, va al gol anche Mimmo Berardi con un tiro di sinistro da centro area.

E come accade sempre più spesso dalle parti del Mapei Stadium si intona il canto dedicato alla capolista che se ne va. Con quello di Berardi il Sassuolo ha realizzato 12 gol nelle ultime 5 partite.

Sassuolo 4 – Sampdoria 0

Massimo Coda dal dischetto trasforma il primo calcio di rigore contro il Sassuolo per questo campionato. Un tiro centrale alto per rendere un po meno amaro il pomeriggio dei blucerchiati interrompendo così l’imbattibilità del Sassuolo dopo 449 minuti

Sassuolo 4 – Sampdoria 1

Sempre Domenico Berardi di sinistro in rete anche al minuto 89 e sono due per lui e cinque per la squadra. Un Berardi che quando vede la Samp non riesce proprio a non segnare stando alle statistiche.

Sassuolo 5 – Sampdoria 1

Ferreri Caputi fischia e il Sassuolo con 37 punti frutto di 12 vittorie e 2 pareggi conduce in solitaria la classifica di serie B. Scene opposte dalle due curve con quella neroverde che saluta i suoi eroi e quella blucerchiata che fischia e contesta tutto il progetto.

(Claudio Corrado)