I Carabinieri chiudono un bar a Soliera per motivi di ordine e sicurezza pubblica

Un esercizio di somministrazione alimenti e bevande di Soliera, è stato chiuso dai Carabinieri della locale Stazione e l’attività è stata sospesa per un periodo di 5 giorni.

Il provvedimento di sospensione, previsto dall’art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato emesso dal Questore di Modena sulla scorta di un dettagliato e motivato rapporto stilato dai Carabinieri, che ha ripercorso gli ultimi mesi di attività, delineando situazioni di pericolo per la sicurezza e per l’incolumità pubblica.

Tra gli episodi più allarmanti, i militari hanno documentato turbative all’ordine e sicurezza pubblica, in considerazione di controlli di polizia eseguiti fra maggio e novembre scorsi all’esito dei quali veniva accertata la presenza di numerose persone gravate da precedenti di polizia e/o giustizia per reati contro la persona, il patrimonio nonché afferenti spaccio e consumo di stupefacenti.

Tra le criticità i Carabinieri segnalavano un episodio risalente al 27 settembre scorso, quando un assiduo frequentatore del locale, con numerosi precedenti penali e di polizia, cercava di rapinare, minacciandolo con un coltello, un passante proprio davanti al locale, e l’evento criminoso non si realizzava per l’intervento di un terzo estraneo che rimaneva ferito nella colluttazione. A seguito del fatto l’autore veniva tratto in arresto.

La chiusura, notificata il 6 dicembre al titolare dell’attività dai Carabinieri, sarà efficace dal 7 all’11 dicembre 2024.