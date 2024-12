Elsa Morante in scena con tre spettacoli teatrali gratuiti nell’ambito del progetto “La scuola laboratorio di vita”

L’Istituto Elsa Morante invita ad assistere agli eventi conclusivi del progetto “La Scuola Laboratorio di Vita”, un’iniziativa resa possibile grazie ai fondi PNRR per prevenire la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali.

Tre spettacoli imperdibili, frutto di un anno di lavoro e creatività, illumineranno i palchi del territorio.

Si comincia questo lunedì 9 dicembre alle ore 19:00 presso il Teatro De André di Casalgrande, dove gli studenti in collaborazione con l’associazione Quinta Parete porteranno in scena la rappresentazione: “Sogni in Movimento”. Stesso palcoscenico giovedì 19 dicembre ore 20:00 con “Cenerentola a Mezzanotte”.

Mercoledì 11 dicembre ore 20:30, il palco del rinnovato Teatro Carani di Sassuolo ospiterà “Dream Big. Il Futuro è adesso”, uno spettacolo che vedrà protagonisti gli studenti degli Istituti di Sassuolo impegnati in percorsi di danza, canto, DJ set e chitarra, sotto la guida degli esperti dell’APS Sonus Cultura.

Questi eventi rappresentano la tappa finale di un progetto iniziato nel dicembre 2023, un viaggio che ha permesso a ciascun partecipante di esprimere il proprio talento e di crescere attraverso esperienze creative e formative.

“La scuola è davvero un laboratorio di vita” che va oltre la messa in scena, sottolineando il valore educativo e culturale di queste iniziative e di tutto il percorso che le accompagna.