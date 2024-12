Sorpreso a rubare in un supermercato, minaccia la vigilanza e tenta di sfondare la Volante: denunciato 24enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 6 dicembre, la Polizia di Stato è intervenuta nei pressi di un supermercato di via Sani a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di un presunto furto in atto.

Giunti sul posto, gli agenti prendevano subito contatto con gli addetti alla vigilanza che riferivano di aver notato un soggetto che, dopo aver occultato all’interno di uno zaino alcuni generi alimentari, guadagnava la fuga oltrepassando le barriere e si allontanava repentinamente dalla zona dopo aver ceduto la merce rubata ad un altro soggetto che lo attendeva in sella ad una bicicletta all’esterno del supermercato.

Dopo aver acquisito tutte le informazioni in merito al vestiario e alla fisionomia del presunto autore del furto, gli operatori si mettevano immediatamente sulle sue tracce e riuscivano ad individuarlo ancora nelle adiacenze dell’esercizio commerciale.

Il soggetto, identificato per un marocchino di 24 anni con alcuni precedenti, mostrava sin da subito un atteggiamento molto nervoso e agitato minacciando di morte a più riprese l’addetto alla vigilanza ancora presente sul posto.

A quel punto gli agenti decidevano di trasportare il 24enne in Questura per effettuare i consueti accertamenti ma, durante il tragitto, lo stesso andava più volte in escandescenze colpendo con pugni, testate e calci il finestrino della Volante nel tentativo di infrangerlo. Con non poca fatica, però, gli operatori riuscivano a neutralizzarlo prima che potesse causare lesioni a sé stesso e danni all’autovettura.

Il 24enne, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, furto aggravato e minacce.