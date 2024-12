I Nas rilevano carenze igienico-sanitarie in azienda agrituristica situata nella Valle del Secchia

I Carabinieri del NAS di Parma, in collaborazione con il locale Nucleo Carabinieri Forestali, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un’azienda agrituristica situata nella Valle del Secchia.

L’intervento si è svolto nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto della diffusione della Peste Suina Africana.

Durante l’ispezione non sono state trovate carni suine prive di tracciabilità, ma sono state rilevate alcune criticità igienico-sanitarie. Nei locali adibiti a cucina e dispensa erano presenti ragnatele, polvere, tracce di unto e residui alimentari. È stata inoltre riscontrata l’assenza di zanzariere alle finestre e i contenitori per i rifiuti erano privi di copertura automatizzata a pedale.

A fronte di tali irregolarità, al legale responsabile dell’agriturismo è stata comminata una sanzione pecuniaria dell’importo di 1.000 euro.