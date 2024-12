Allerta meteo in regione per la giornata dell’8 dicembre

Fase di tempo molto perturbato nella giornata di domani 8 dicembre. Sono previste precipitazioni moderate, localmente anche elevate sulle zone di pianura emiliana, che assumeranno carattere nevoso (o di pioggia mista a neve) inizialmente anche in pianura durante le prime ore del mattino, per poi risalire nella mattina e assestarsi sui 300/400 metri sull’Appennino emiliano e sopra i 500 metri sull’Appennino bolognese.

Dalla sera intensificazione delle piogge sulla Romagna. Le precipitazioni previste sulla pianura regionale potranno generare limitati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d’acqua e sul reticolo minore con possibili localizzati superamenti delle soglie 1.

Saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, più diffusi nei settori collinari. Sono previsti venti di burrasca moderata (62–74 Km/h), provenienti da nord-est, lungo la costa ferrarese e la pianura emiliana. Inoltre sono attesi valori del livello del mare sotto costa prossimi alla soglia di riferimento per l’allerta. Non si escludono localizzate erosioni e/o inondazioni del litorale.

Allerta ARANCIONE per neve nelle province di PC, PR, RE, MO, BO;

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di PR, RE, MO FE, RA, FC, RN ; neve nelle province di PC e RA; stato del mare nella provincia di FE; mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN.