Reggio Emilia: trovato con 700 grammi di cocaina e un ingente somma di denaro contante

E’ stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina il ventottenne marocchino arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato. Il blitz degli agenti della Squadra Mobile di Reggio Emilia, è scattato al termine di una mirata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica reggiana, diretta dal Procuratore Dott. Calogero Gaetano Paci.

Gli agenti seguivano da tempo gli spostamenti e i movimenti del cittadino extracomunitario che era solito incontrare gli acquirenti presso la sua abitazione che era divenuta un vero e proprio punto di smistamento della sostanza stupefacente nella frazione di Cadè.

Per non compromettere il buon esito dell’attività di ricerca, il blitz è scattato quando il cittadino extracomunitario si trovava in un bar della città. Dopo averlo fermato, gli uomini della Squadra Mobile hanno eseguito la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 700 grammi di cocaina pura, suddivisa in sei involucri, con alcune dosi pronte per la cessione e ben 3.500 euro in contanti.

L’uomo, sprovvisto di occupazione lavorativa, è stato dunque arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre la somma di denaro è stata posta sotto sequestro in quanto ritenuta profitto del reato.

Al termine degli accertamenti di rito, per il 28enne si sono aperte le porte del carcere e nelle prossime ore sarà interrogato dal Giudice per le indagini preliminari che dovrà pronunciarsi sulla convalida dell’arresto.