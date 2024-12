Per Natale torna a San Lazzaro “Il Dono Sospeso”

Un libro, un giocattolo o un album da colorare da regalare ai bambini e alle bambine di San Lazzaro. Torna “Il Dono Sospeso”, l’iniziativa dell’Amministrazione comunale per fare un regalo di Natale ai bambini e alle famiglie che ne hanno più bisogno. Per partecipare all’iniziativa basterà acquistare negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa benefica libri, giocattoli, album, colori, mattoncini per costruzioni, giochi di società adatti a bambine e bambini nella fascia di età 0-13 anni. Il Comune provvederà poi a raccogliere tutto il materiale donato e a distribuirlo alle famiglie seguite dai servizi sociali e dall’emporio solidale “Amalio”.

“Siamo molto felici di poter riproporre per il quinto anno consecutivo questa iniziativa che ha come unico obiettivo quello di regalare un sorriso in più a chi sta vivendo un momento di difficoltà – spiega l’assessora al welfare e al contrasto alle diseguaglianze, Marina Malpensa – . In questo modo si avrà la certezza di donare un regalo a chi ne ha veramente bisogno. Un gesto che rappresenta al meglio quello che dovrebbe essere sempre lo spirito del Natale attraverso la solidarietà e il sostegno di chi è meno fortunato di noi. Chiunque potrà acquistare un regalo nei tanti esercizi commerciali che esporranno la locandina dell’iniziativa e che, anche quest’anno, hanno aderito con entusiasmo e che per questo ancora una volta vogliamo ringraziare. L’iniziativa, che inizierà durante il weekend dell’Immacolata, si concluderà nei giorni precedenti al Natale in modo da poter raccogliere più regali possibili”.

Di seguito gli esercizi commerciali della città che al momento hanno aderito alla campagna benefica e dove sarà possibile acquistare un “dono sospeso”: