Manifestazione dell’8 dicembre a Maranello: l’Amministrazione Comunale replica ad Anva Confesercenti

“La nostra disponibilità al dialogo con Confesercenti non è mai mancata, su questo tema specifico come su tutti gli argomenti che interessano le associazioni di categoria. Riguardo agli eventi che per tradizione si tengono in Piazza Libertà ogni 8 Dicembre, infatti, la stessa Confesercenti e l’Amministrazione comunale si sono già confrontati più volte, in passato così come nelle scorse settimane”. L’Amministrazione comunale di Maranello replica così ad Anva Confesercenti Modena secondo la quale “…l’evento di domenica è a tutti gli effetti un mercato, ma senza il coinvolgimento di tutti gli operatori del mercato settimanale”.

“Siamo dunque a ribadire concetti già espressi in altre occasioni – continua l’Amministrazione maranellese – Tra questi, il fatto che l’evento menzionato non è un ‘mercato’, ma una manifestazione fieristica che, in quanto tale, è soggetta alla disciplina di una legge regionale (la L.R. 25/02/2000 n.12 e ss.mm) e non a quella citata dall’Associazione, che è riferita appunto ad un altro genere di iniziative. Inoltre, è utile precisare che l’evento dell’8 Dicembre é stato organizzato, con la collaborazione dell’Amministrazione, dal Consorzio ‘Maranello Terra del Mito’, come attività aperta al pubblico e in regime di libera concorrenza. Per organizzare questa manifestazione lo stesso Consorzio si è avvalso dell’associazione senza fini di lucro denominata ‘Il bel mercato come una volta’, alla quale aderiscono diversi commercianti ambulanti della provincia di Modena, compresi operatori del mercato settimanale di Maranello.

Infine – conclude il Comune – ribadiamo la sensibilità di questa Amministrazione nei confronti dei commercianti ambulanti del mercato settimanale, dimostrata anche dal fatto di aver anticipato il mercato stesso di mercoledì 25 Dicembre a domenica 22 Dicembre, così da recuperare una data in tempo utile per lo shopping pre-natalizio”.