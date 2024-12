L’Oasi Val di Sole al forum plenario della CETS per il rinnovo del piano delle azioni 2025-2029

Si è tenuto a Fanano il Forum plenario della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) nelle Aree Protette dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

Si tratta della certificazione europea che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile, un percorso che coinvolge enti locali, associazioni e strutture ricettive coordinato da Ente Parchi Emilia Centrale.

Per il nuovo Piano delle Azioni per il quinquennio 2025-2029, il Comune di Concordia sulla Secchia ha presentato una delle 9 azioni di pianura sulle 89 totali, con una progettualità che riguarda l’Oasi Val di Sole.

Presenti la Presidente di Ente Parchi Emilia Centrale Luciana Serri e il direttore Valerio Fioravanti, il presidente di Federparchi Luca Santini, la direttrice GAL Modena e Reggio Elvira Mirabella e i sottoscrittori delle azioni tra cui la vicesindaca di Concordia Katia Pedrazzoli che ha partecipato al percorso che ha condotto fino al Forum.

“Si tratta di un’importante occasione che ci ha presentato Ente Parchi e che abbiamo colto per rimarcare l’interesse dell’Amministrazione comunale nel custodire e curare il nostro patrimonio naturalistico – ha detto la vicesindaca Katia Pedrazzoli – permettendo a Concordia di comparire nelle guide turistiche europee. Gli interventi che abbiamo programmato all’Oasi Val di Sole verranno monitorati da Federparchi. Con questo progetto prevediamo di stimolare le strutture ricettive del territorio a fare lo stesso, candidandosi per entrare in questa rete che coinvolge tutte le province di Modena e Reggio, dall’appennino alla bassa pianura”.