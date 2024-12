Esplosione in un appartamento di Imola: una persona ferita in modo lieve

Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve, in una esplosione avvenuta stamane intorno alle 9:00 ad Imola, al terzo piano di una palazzina di via Gioberti. Sul posto i Vigili del fuoco da Imola, San Lazzaro, Fontanelice e Bologna. La deflagrazione, avvertita in tutto il quartiere Campanella, oltre a danneggiare seriamente l’appartamento in cui è avvenuta, ha arrecato danni anche all’appartamento limitrofe, oltre che alle auto parcheggiate in strada.

Sono sul luogo dell’esplosione carabinieri, polizia locale e 118. Ancora non chiare le cause che hanno provocato la deflagrazione, ma potrebbe essere dovuta a una fuga di gas in cucina. Dopo l’evacuazione delle famiglie residenti nella palazzina, i tecnici stanno controllando se il condominio ha riportato danni strutturali.