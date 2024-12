Educazione alla legalità economico-finanziaria nelle scuole della provincia di Reggio Emilia

La Guardia di Finanza reggiana incontrerà durante l’anno scolastico in corso – in giornate dedicate all’educazione alla legalità economico-finanziaria – molti alunni di scuole di ogni ordine e grado, di istituti dislocati in tutta la provincia.

L’iniziativa – d’intesa con l’ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Reggio Emilia – si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Corpo ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, siglato il 19 settembre scorso.

In tali giornate con gli studenti sarà rappresentata, a cura di personale del Corpo, l’attività svolta dalle Fiamme Gialle a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della contraffazione e della criminalità economico-finanziaria.

Durante gli incontri sarà valorizzato il concetto di “legalità economica” ed evidenziata, in un linguaggio modulato in relazione alla platea di interlocutori, l’importanza sociale della partecipazione alle spese per i servizi alla collettività.

Il programma degli interventi si svolgerà, su istanza degli Istituti che ne faranno richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio Emilia. Gli incontri rappresenteranno, inoltre, se rivolti agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie di secondo grado, anche uno strumento per l’orientamento post-diploma.

Il Comando Provinciale di Reggio Emilia, laddove possibile, si renderà disponibile ad interloquire con gli alunni anche mediante “dimostrazioni” del Servizio cinofili a cura di personale specializzato del Corpo.

L’iniziativa, già condotta con successo in passato, con l’adesione entusiastica di numerosi istituti scolastici di città e provincia e giunta oggi alla sua IX edizione, si colloca in un momento storico di fondamentale importanza per il nostro Paese che, appena lo scorso 28 novembre, ha celebrato, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la prima Giornata della Legalità Finanziaria.

Ciò avvalora l’importanza strategica degli incontri da calendarizzare, durante i quali, attraverso un momento di riflessione e approfondimento sulla cultura della legalità economico-finanziaria, si sensibilizzeranno i giovani studenti, cittadini di domani, sul “valore” di tale tema e sull’importanza, in un’ottica preventiva, del legame tra educazione finanziaria e presidio di legalità, quale elemento di sviluppo e crescita sociale.