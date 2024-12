Domenica al Pedrazzoli di Fabbrico “La leggenda del santo bevitore” di Ariateatro

Domenica 8 dicembre alle ore 17 presso il Teatro Comunale Pedrazzoli di Fabbrico, la compagnia ARIATEATRO porterà in scena la nuova produzione tratta dal famoso romanzo La leggenda del santo bevitore.

Tratto dal romanzo di Josef Roth dal quale è stato tratto anche il famoso film La leggenda del Santo Bevitore. La scena si svolge interamente all’interno di un locale notturno a metà degli anni 80, in un susseguirsi di eventi straordinari, il cui collante stilistico è la musica. Quattro attori sempre in scena e un musicista si alterneranno nella narrazione degli eventi tra canzoni originali e dialoghi.

Per gli spettatori muniti di biglietto, al termine dello spettacolo è disponibile il Foyeritivo, l’aperitivo in foyer grazie alla collaborazione con Bottega 14 e Nonna Olma.

Orario biglietteria

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Comunale Pedrazzoli tutti i sabati dalle ore 10 alle ore 12 e online su www.vivaticket.it.

Il giorno di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

Info e prenotazioni al 331. 4426784 oppure scrivendo a info@teatropedrazzoli.com