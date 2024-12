Correggio: domenica 8 dicembre la prima edizione del “Torneo di calcetto Lapam Confartigianato per l’inclusione”

Lo sport come momento di aggregazione e inclusione. Lapam Confartigianato promuove la prima edizione del “Torneo di calcetto Lapam Confartigianato per l’inclusione” dove due squadre si sfideranno in una partita di solidarietà e di inclusione.

L’appuntamento è per domenica 8 dicembre, alle ore 16.30, presso la Polisportiva San Prospero di Correggio in Via San Prospero 12. A sfidarsi saranno ASD Pieve Special e Sanpro Special, due squadre composte da ragazzi diversamente abili.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.lapam.eu.