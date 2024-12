Centri estivi: il Comune di Reggio eroga ulteriori contributi per 62.000 euro

L’Amministrazione comunale di Reggio Emilia ha stanziato ulteriori 62.000 euro per finanziare tutte le domande delle famiglie aventi diritto, i cui figli hanno frequentato un Centro estivo nel 2024.

Saranno 264 le famiglie residenti a Reggio Emilia che, avendone diritto, si vedranno riconosciuto il contributo pur essendo state inizialmente escluse per insufficienza dei fondi regionali.

Queste famiglie si aggiungono alle 1.241 famiglie che avevano già ottenuto il contributo grazie alle risorse della Regione Emilia-Romagna.

“La conciliazione vita lavoro è un’azione cruciale su cui l’Amministrazione comunale intende investire, non solo per i servizi durante l’anno scolastico, ma anche per quelli che eroghiamo per il periodo estivo, poiché gli studenti sono in vacanza ma i genitori lavorano – dichiara l’assessora alle Politiche educative e Conciliazione vita lavoro, Marwa Mahmoud – Uniamo le nostre risorse a quelle regionali per sostenere e condividere con le famiglie i costi di questa necessità estiva a cui la nostra città da anni offre una risposta sempre più capillare e variegata”.

Il Progetto Conciliazione è una azione rivolta alle famiglie aventi residenza nel comune di Reggio Emilia, indipendentemente dalla ubicazione del centro estivo frequentato.

La misura riguardava infatti i bambini e i ragazzi appartenenti alla fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni, la cui famiglia/genitore risulti essere residente nel comune di Reggio Emilia ed aventi attestazione Isee 2024, valida dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, fino a 24.000 euro. E si estende per i bambini e i ragazzi appartenenti alla fascia di età compresa tra i 3 e i 17 anni (ossia nati tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2021), con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, la cui famiglia/genitore risulti essere residente nel comune di Reggio Emilia.

L’entità del contributo erogato è di 300 euro, quale contributo massimo erogabile per ciascun bambino/ragazzo indipendentemente dal numero di settimane frequentate, anche non consecutive, e presso diversi centri estivi e/o campi gioco realizzati sull’intero territorio regionale; 100 euro il contributo massimo erogabile per ogni settimana di frequenza.

Le 264 famiglie aventi diritto saranno contattate nei prossimi giorni dal Servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia.