Tram Bologna, ecco come sarà personalizzato per i grandi eventi

Un tram targato Coppa Davis, Pride o Festival dei Portici. Sono alcuni esempi, che vedete nelle immagini allegate, di come il nuovo tram di Bologna potrà essere personalizzato in occasione di eventi che si terranno in città.

Continua intanto fino a domenica 8 dicembre alle ore 23.59 la votazione online che decreterà quale tra le due opzioni in lizza sarà la livrea del tram che circolerà a Bologna.

Con quasi 26mila persone che hanno già partecipato al voto, continua il testa a testa tra la proposta A “Identità, tradizione, nobiltà e prestigio” e la B “Bologna Il Rosso”.

Come si vota

Ricordiamo che si può votare una sola volta e che per poter partecipare è necessario un login.

Il sistema di voto è lo stesso utilizzato per il Bilancio partecipativo. Una volta entrati nella pagina dedicata occorre effettuare l’accesso tramite SPID, carta d’identità elettronica (CIE), un account Google o un account della rete civica Iperbole.

Questa la pagina per accedere al voto: https://www.comune.bologna.it/sondaggi/scegli-livrea-nuovo-tram-bologna