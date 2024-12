Sabato a Reggio Emilia una giornata dedicata a Giacomo Matteotti

Sabato 7 dicembre 2024 sarà per Reggio Emilia una giornata dedicata a Giacomo Matteotti nel centenario del suo assassinio. Si tratta di un progetto nato da ANPI Reggio Emilia, Archivio FAI Reggiana, Circolo ARCI Cucine del Popolo ed Istoreco che vede due principali appuntamenti.

Alle ore 12.00 in via Don Minzoni, sui muri perimetrali della Camera del Lavoro assaltata dai fascisti, sarà scoperta una lapide dedicata a Giacomo Matteotti. Parleranno Ermete Fiaccadori (ANPI), Gianandrea Ferrari (Archivio FAI Reggiana), Eliana Bartoli (Cucine del Popolo) ed Alessandro Incerti (Istoreco).

Alle ore 16.00 presso la ex sede ACI in via Secchi 9 verrà inaugurata la Mostra “1924-2024 Giacomo Matteotti – Resistenti e Resistenze”.

La mostra, costituita da foto, documenti, pubblicazioni e giornali d’epoca, alcuni messi a disposizione per la prima volta, offrirà la possibilità non solo di esplorare la figura di Giacomo Matteotti, ma anche di analizzare il lungo esilio antifascista che sfocerà nella Resistenza.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una conferenza, coordinata da Gemma Bigi (Istoreco), a cui parteciperanno Massimo Ortalli (Archivio Nazionale FAI), Natascia Corsini (Ricercatrice storica), Andrea Panaccione (Storico).

Una iniziativa corale a cui ha aderito il Comitato Antonio Piccinini.

Una iniziativa orizzontale resa possibile da una sottoscrizione pubblica aperta a tutte e a tutti i reggiani.

La mostra sarà aperta fino al 28 febbraio 2025 sabato e domenica 10 – 13 e 16 – 19.