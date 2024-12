Luci e voci per Natale a Novellara

Si sente sempre più forte il clima natalizio a Novellara, che si avvicina alle festività con un programma di eventi che cominciano ad entrare a regime in occasione del weekend dell’immacolata.

Sabato 7 dicembre, infatti, piazza Unità d’Italia si veste con le luci della festa per ospitare il mercatino di Natale. Si comincia dal mattino e si prosegue tutto il giorno, con bancarelle di artigianato, idee regalo, enogastronomia. E con musica dal vivo da parte della Follon Brown Band a partire dal mattino intorno alle ore 11. Saranno presenti sia sabato 7 che domenica 8 anche i forni del CT9, con il pane e le loro specialità.

Alle 17, il momento più coinvolgente della giornata, con l’accensione delle luminarie in piazza e dei presepi di Silvano De Pietri in piazza Mazzini e Borgonuovo.

Spirito natalizio e occasione di amicizia anche in sala consiglio, a partire dalle 17:30, con l’esibizione del Coro Comelico Santo Stefano di Cadore. Il Comune di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, ha stretto nel 2018 un patto di amicizia ufficiale con Novellara sul valore della promozione della cultura e dell’arte con l’intento di abbattere i muri di diffidenza e paura per costruire comunità coese al di là di ogni differenza sociale.

Da qui il rapporto con il coro Comelico, che si esibirà in canti della tradizione natalizia e montanara e, c’è da scommettere, in alcune reinterpretazioni del repertorio dei Nomadi, in segno di amicizia con Novellara. Una iniziativa che rinnova la cooperazione tra le due Municipalità, che favorisce la conoscenza reciproca ed il consolidamento di relazioni di amicizia tra le due comunità.